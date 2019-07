Elmas-Napoli siamo ai dettagli, Il Mattino - Contratto di cinque anni, affare legato alla cessione di Rog

Mercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riferisce alcuni aggiornamenti di calciomercato che riguardano il Napoli. In particolare ritaglia ampio spazio all'affare Elmas. Dal quotidiano si legge:

Elmas al Napoli, mancano solo gli ultimissimi dettagli: accelerata decisiva del club azzurro con il Fenerbahce e con l’entourage del 19enne centrocampista macedone di origini turche. Operazione economica più o meno intorno ai 15 milioni e cinque anni di contratto al giovane talento.

Ancelotti ha subito dato il suo assenso all’acquisto: Elmas è atteso a breve in Italia per le visite mediche e per poter firmare il contratto di cinque anni con il club azzurro.

Intanto però il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando sulla cessione di Rog perché le due operazioni dovranno procedere di pari passo.

I due affari potrebbero essere formalizzati in contemporanea, come avvenuto con l’operazioni di entrata di Manolas e quella in uscita di Diawara definite con la Roma.