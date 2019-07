Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Elif Elmas è ormai ad un passo dal diventare un calciatore del Napoli: "Il Napoli è a un passo dal chiudere l’acquisto di Eljif Elmas. Domani, probabilmente, Cristiano Giuntoli volerà a Istanbul per sottoscrivere coi dirigenti del Fenerbahce il trasferimento del centrocampista. Se tutto andrà per il verso giusto, Elmas potrebbe essere a Dimaro per fine settimana".