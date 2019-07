Elmas-Napoli, CdS: prima offerta ufficiale degli azzurri, la controproposta del Fenerbahce

Ultime calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla trattativa tra Napoli e Fenerbahce per Elmas:

Elmas-Napoli

"Bambini si nasce, però poi, per un po’, si resta tali: e a diciannove anni (saranno venti a settembre), si è ancora - calcisticamente - nelle fasce. Elif Elmas rientra, a ragione, tra la meglio gioventù del calcio europeo: è macedone, gioca in Turchia, ha impiegato poco, quasi niente, ad imporsi, in due stagioni al Fenerbahce, con le sue sessantotto presenze (e i suoi ventiquattro gol), ha trasformato quei settecentomila euro (scarsi) per l’acquisto in una ventina di milioni di euro (circa) per cederlo. Il Napoli si è mosso in anticipo, ci ha puntato quando ancora i riflettori sul centrocampista erano spenti, ha offerto dieci milioni di euro, pensavano potessero bastare e invece no per Ali Koç, presidente del Fenerbahce, ce ne vogliono quindici (più tre di bonus) per strappare quel sì decisivo".