Elmas-Napoli, CdM: un altro indizio lo avvicina all'azzurro. Novità sulle modalità di pagamento dei 18 milioni

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l'affare Elmas sarebbe in dirittura d'arrivo: "In entrata il Napoli accelera anche per Elmas, la settimana prossima l’affare potrebbe definirsi ufficialmente. Un emissario del club è in Turchia, si va verso la risoluzione di tutti i dettagli, l’affare dovrebbe concludersi a 18 milioni di euro più bonus pagabili in due tranche. Anche in questa trattativa il Napoli ha voluto dilazionare l’investimento. Il Fenerbahce ieri non l’ha convocato per l’amichevole vinta 2-0 contro il Boluspor, Elmas attende solo il momento giusto per indossare la maglia azzurra"