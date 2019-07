Elmas-Napoli e Rog-Cagliari, Sportitalia: ultime questioni burocratiche, slitta di qualche giorno l'arrivo del macedone

Ultime news mercato Napoli - Porte girevoli a centrocampo per il Napoli: dentro Elijf Elmas, fuori Marko Rog. Sono infatti giorni caldi per la mediana azzurra, vicina ad accogliere il centrocampista macedone classe '99: a fargli posto sarà invece il croato che, dopo il prestito semestrale al Siviglia, si trasferirà al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Le due operazioni sono ormai in chiusura e bisognerà aspettare gli ultimi cavilli burocratici per gli annunci ufficiali. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto delle due trattative:

Staffetta annunciata venerdì 12 luglio, staffetta in porto: Elmas al Napoli, Rog al Cagliari, tutto confermato. Soltanto che l’arrivo previsto per oggi del centrocampista del Fenerbahce slitta di qualche giorno per le ultime formalità burocratiche tra le società. Slittamento che in automatico coinvolge Rog dopo l’accodo totale tra Napoli e Cagliari.