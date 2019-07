Elmas-Napoli, affare in chiusura! CorSport: Ancelotti è convinto che possa diventare più forte di Barella

Sul fronte dei centrocampisti, l'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce vicina la chiusura dell’affare Elif Elmas con il Fenerbahçe: la stellina macedone, 19 anni di forza e talento puri, è sempre stato la prima scelta di Carlo Ancelotti. Anzi: l'allenatore azzurro è convinto che possa diventare anche più forte del nuovo centrocampista dell'Inter Nicolò Barella.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"Elmas? Ho detto molte volte che vogliamo prima vendere perchè abbiamo tanti calciatori. Nel momento in cui Rog andrà in altri posti e me lo stanno chiedendo all'estero ed in Italia: Marko ha grandi qualità anche se ha giocato troppo poco. Se lui dovesse trovare lidi migliori dei nostri, noi no ndiremo di no perchè amiamo che i nostri calciatori possano giocare di più. Siamo in attesa, se accadrà Elmas sarà un profilo per la nostra squadra"