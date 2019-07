Elmas è sempre più vicino al Napoli, ha lasciato e salutato definitivamente il centro sportivo del Fenerbahce [VIDEO]

Sarà verosimilmente Elif Elmas il terzo acquisto regalato a Carlo Ancelotti in questa sessione estiva di calciomercato per la SSC Napoli. Il centrocampista macedone, infatti, è ad un passo dall'indossare la maglia azzurra dal momento che, di fatto, si tratta di una operazione solo da formalizzare ed ufficializzare. A tal proposito, sui suoi canali social è arrivato un indizio a dir poco chiaro del suo addio al Fenerbahce, la squadra turca di Istanbul che lo ha lanciato nel grande calcio e che è stata la prima a credere in quelle che sono le sue enormi potenzialità. Il club turco, per il suo erede, avrebbe individuato in Sami Khedira della Juventus un suo possibile sostituto.

Elmas saluta il Fenerbahce, è ad un passo dal Napoli

Il mediano classe '99 della Nazionale macedone, infatti, tramite il suo account Instagram, ha pubblicato un video, in modalità storie, con cui ha immortalato il momento in cui è uscito per l'ultima volta dal centro sportivo del Fenerbahce.

Elmas Napoli

A rendere ancora più chiaro il suo messaggio, nell'ultima storia c'è l'emoticon delle mani che salutano. Insomma, il suo futuro sta per davvero per dipingersi d'azzurro. Si attendono le visite mediche probabilmente per l'ufficialità nei prossimi giorni ma allo stato attuale delle cose si tratta di un affare che è già concluso. Un nuovo rinforzo, dunque, per la mediana azzurra, con il macedone che andrà a completare il pacchetto di centrocampo accanto a Piotr Zielinski, Fabian Ruiz ed Allan. Il popolo napoletano è in trepidante attesa di ammirare da vicino questo nuovo rinforzo.