Elmas al Lipsia, CorSport: operazione nata in estate, ecco quanto incasserà il Napoli

Calciomercato Napoli. Elif Elmas è ad un passo dal lasciare il Napoli: il centrocampista macedone diventerà un nuovo giocatore del Lipsia nella finestra di mercato invernale.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la trattativa Elmas tra Napoli e Lipsia:

Elif Elmas è virtualmente un giocatore del Lipsia. L’operazione è praticamente definita: il Napoli incasserà 20 milioni di base fissa e 5 di bonus, mentre il giocatore firmerà fino al 2028 con i tedeschi, sulle sue tracce già in estate con un’offerta di 30 milioni sul tavolo di Adl. Un incasso importante che il club azzurro investirà per colmare il vuoto creato dal centrocampista della Nord Macedonia, un jolly in grado di agire da mezzala, trequartista e anche esterno nel tridente.