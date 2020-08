Mercato Napoli, Cdm: c'è una new entry, è il capitano dello Spartak Mosca! Il club azzurro già si è mosso

Calcio mercato Napoli,il punto sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno della situazione in casa S.S.C. Napoli in entrata e uscita

La scelta di Gattuso di andare in vacanza a Positano è stata strategica, gli permette di raggiungere Capri senza spostamenti complicati. Ieri con la sua famiglia si è recato sull’isola per incontrare De Laurentiis, trascorrerà qualche giorno a Capri e, anche nei prossimi giorni, prima del ritiro di Castel di Sangro potrebbero esserci altri incontri. Si è discusso di mercato, la linea del Napoli è nota da settimane: attenzione massima a tutte le opportunità, l’obiettivo è costruire una squadra competitiva abbassando l’età media e il monte ingaggiIl Napoli sta monitorando anche altri profili per la difesa, ha avuto dei contatti per Vertonghen prima che firmasse con il Benfica, poi si è mosso su Sokratis dell’Arsenal e Dzhikiya, capitano dello Spartak Mosca.