Dybala al Napoli? Secondo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli, sono aumentate le possibilità di vedere il calciatore argentino con la maglia del Napoli per la prossima stagione. Per adesso non è stata avviata alcuna trattativa ufficiale ma qualche spiraglio sembra aprirsi ora dopo ora.





Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli