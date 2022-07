Video call Giuntoli-agente Dybala, ieri rilancio: offerti 6 milioni! Adidas alleato Napoli, la situazione

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi sulla trattativa Dybala. La Joya preme perché Zhang faccia un passo, altrimenti guarderà altrove Il Napoli prova a spuntarla. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il giocatore sarebbe voglioso di Inter ma deluso per essere stato sedotto e quasi abbandonato, ha fretta di scegliere (e di essere scelto). Non è un aut aut - non servirebbe in questa partita a scacchi –, ma un caloroso invito alla controparte. “Fate in fretta se ancora volete...”, sarebbe la sintesi. Un’immaginaria dead line è fissata in pochi giorni, entro la prossima settimana, da quel momento in poi le sirene romane e napoletane, finora ascoltate distrattamente, avrebbero altro fascino.

Dybala Napoli

Dybala-Napoli, videochiamata Giuntoli-agente

Nel gradimento della Joya, secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta il Napoli calcio sta un passo indietro, nonostante il d.s. Giuntoli si sia spinto con maggiore decisione negli ultimi giorni verso Antun, con un nuovo contatto video anche ieri: sarebbe pronto a una offerta da 6 a stagione. E avrebbe pure fiducia sul problema dei diritti di immagine, grazie alla sponda Adidas, main sponsor anche della Joya.

