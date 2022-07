Dybala-Inter, Gazzetta annuncia: la Joya s'è convinta ad accettare l'offerta di Marotta! Cifre e clausole

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi sulla suggestione Dybala. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la Joya, illustre svincolato Juventus, sarebbe stato di aspettare e avrebbe rotto gli indugi con l'Inter. Restavano da risolvere due ordini di problemi: l’accordo definitivo sull’ingaggio e quello relativo alle uscite. Ecco, la nuova è questa: il primo intoppo è stato risolto. Paulo stanco Proprio così. Perché gli ultimi contatti tra i dirigenti nerazzurri e gli uomini vicini a Dybala hanno portato a un sostanziale accordo sul contratto.

Antun e soci hanno accettato le condizioni proposte da Marotta ormai un mese fa, ovvero i famosi cinque milioni di base fissa e il milione in più legato alle presenze effettive del giocatore, per una quota pari al 50% delle gare stagionali nerazzurre. Restano da limare dettagli, che stavolta sono dettagli davvero. Conta il senso complessivo della questione: Dybala ha detto sì all’idea di legare una parte del suo ingaggio al rendimento in campo. L’avesse fatto un mese fa, oggi sarebbe un giocatore dell’Inter, sarebbe già in ritiro con Inzaghi ad Appiano.