Duvan Zapata-Napoli, Gazzetta rivela: "C'è già l'ok del colombiano, ADL pronto ad offrirgli il doppio dell'attuale ingaggio. Nell'affare anche Verdi: cifre e dettagli"

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta provando il colpo Duvan Zapata. L'ex attaccante colombiano pare abbia accettato di tornare nella sua vecchia città. Nell'affare con l'Atalanta può finirci anche Simone Verdi dopo una stagione deludente in maglia azzurra.

"La posizione del presidente dell’Atalanta non è cambiata, ma le manovre di mercato del Napoli agitano in qualche modo l’ambiente bergamasco. In casa azzurra stanno proseguendo i contatti con Duvan Zapata (cui non spiace una soluzione in Premier) e già c’è una disponibilità del colombiano a tornare al San Paolo, dove ha già giocato fra il 2013 e il 2015.L’agente Fernando Villarreal ha discusso con i dirigenti del Napoli e c’è una disponibilità per arrivare a un ingaggio, con bonus, che possa toccare i 3 milioni di euro netti, praticamente il doppio di quanto percepisce. Sondato il terreno ora il Napoli – che non ha abbandonato le piste Lukaku, Rodrigo e Lozano – potrebbe presentare una proposta diversa all’Atalanta, visto che la prima – con dentro l’operazione anche Roberto Inglese, valutato 20 milioni dal Napoli – non ha entusiasmato Percassi che pensa eventualmente a realizzare una plusvalenza importante, visto che fra prestito (12) e riscatto ancora da completare(14) alla Samp avrà pagato 26 milioni il colombiano, che può veder raddoppiare il suo valore di cartellino. Un giocatore che potrebbe smuovere la trattativa è Simone Verdi: piace a Gasperini e a Napoli sono disposti a trattarlo"