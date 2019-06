Duvan Zapata ha detto sì al Napoli! Nuovo contatto con gli emissari azzurri: la contromossa di Percassi

Ultimissime calcio Napoli. Si continua a parlare di Duvan Zapata come possibile rinforzo per l'attacco del Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro dell'attaccante colombiano in forza all'Atalanta:

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, c'è il Sì di Duvan Zapata

"Occhio all'Atalanta: il presidente Percassi attende una controfferta per Zapata. L'attaccante, ora alle prese con la Coppa America, è stato contattato dagli emissari azzurri e ha dato la sua disponibilità. Ma non c'è intesa né sull'ingaggio né sul prezzo del cartellino. Ma Zapata strizza l'occhio al suo ritorno a Napoli".