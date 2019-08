"Due acquisti di spessore in attacco", Repubblica: ADL tratta un doppio colpo, uno è convinto di chiuderlo entro quindici giorni

L'edizione odierna di Repubblica scrive di un Napoli pronto a sferrare l'attacco decisivo per portare alla corte di Ancelotti sia James Rodriguez che Hirving Lozano. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Per Lozano i diritti d’immagine rappresentano l’ultimo scoglio da superare per concludere l’acquisto. Il Napoli ha dispensato tranquillità pure durante la trasferta di Marsiglia. Da oggi il quartier generale delle operazioni si è trasferito negli Stati Uniti: il presidente Aurelio De Laurentiis, l’ad Andrea Chiavelli e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, saranno a stretto contatto per rifinire una strategia che prevede pure James Rodriguez, l’altro tormentone estivo che il Napoli è convinto di risolvere in maniera favorevole entro una quindicina di giorni. De Laurentiis non si è mai spostato dall’idea del prestito ed è convinto di spuntarla. Il Real Madrid finora ha sempre preteso 42 milioni di euro, ma secondo il Napoli cambierà la sua posizione. Il fuoriclasse colombiano è fuori dai piani dell’allenatore Zidane e quindi dovrà rilanciarsi altrove, magari proprio allo stadio San Paolo, ipotesi che intriga James. Due acquisti di spessore in attacco, è questo il piano per lanciare definitivamente la sfida alla Juventus".