Calciomercato - Radu Dragusin sta per diventare un nuovo giocatore del Tottenham, col difensore già a Londra per le visite mediche. “Non possiamo credere di aver rifiutato il Bayern Mononaco… ma Radu aveva dato la sua parola agli Spurs e ha scelto di rispettarla. Siamo tutti ancora un po’ sconvolti”, ha riferito l’agente del giocatore a GSP. Clicca sul play in basso per vedere le immagini dei colleghi di BuonCalcioaTutti.