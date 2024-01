Calciomercato - Sembrerebbe praticamente definito il passaggio di Radu Dragusin al Tottenham, con ulteriori conferme proprio in questi minuti.

Calciomercato Napoli, sfuma Dragusin

Secondo quanto infatti riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano, le società hanno chiuso tanto da essersi scambiati anche i documenti per il trasferimento. Il giocatore si recherà a Londra in mattinata per le visite mediche e poi per l’annuncio ufficiale.