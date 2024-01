Sky Sport DE - Non c'è accordo né offerta ufficiale, ma il Bayern è in corsa per Dragusin

Ultime news calciomercato Napoli - Ultim'ora di mercato da Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport Deutschland, che riguarda Dragusin. Il giornalista via Twitter scrive:

"Mi è stato detto che l'FC Bayern è ancora in corsa per Radu Dragusin, ma il Tottenham è in testa alla corsa. Anche il Napoli spinge. Ma il Bayern ha ancora delle possibilità. Anche se il tempo stringe.

Tottenham e Genoa sono molto vicine a trovare un accordo sulla commissione di trasferimento, per €25 milioni + bonus. Non c'è ancora alcuna offerta ufficiale da parte del Bayern. E non c'è ancora un accordo verbale totale tra Bayern e Dragusin. Il DS dei tedeschi Christoph Freund è informato su tutti i dettagli ed è in contatto".