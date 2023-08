Dove può giocare Lindstrom nel Napoli? Ecco dove lo schiererà Garcia

Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom ieri sera è sbarcato a Fiumicino, oggi effettuerà le visite mediche, poi firmerà un contratto per cinque anni a circa due milioni di stipendio a stagione con il Napoli. Dove può giocare? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Lindstrom dovrebbe prendere il posto di Lozano, ma non è un esterno classico, anzi, è un trequartista che può svariare portando qualità, freschezza e più varietà del messicano, visto che ha giocato in tutti i ruoli dell’attacco ed è nato da fantasista. Può essere prezioso anche se Garcia variasse sul 4-2-3-1. In Germania il meglio lo ha dato da trequartista esterno, quando l’Eintracht si disponeva con il 3-4-2-1"