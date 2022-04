Dove giocherà Donnarumma l'anno prossimo? Ipotesi clamorosa

Notizia di calciomercato questa mattina sull'edizione odierna del Corriere della Sera. Oggi il quotidiano si concentra sul futuro di Gianluigi Donnarumma, poritere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, che a Parigi non sta vivendo esattamente l'esperienza che sognava. Da quanto è approdato in Ligue One, Gigio Donnarumma ha sofferto a lungo l'alternanza con il portiere Keylor Navas e a fine stagione il PSG potrebbe essere costretto a fare una scelta definitiva.

Solo uno tra Donnarumma e Keylor Navas resterà a Parigi, anche perché l'ex portiere del Real Madrid ha già fatto sapere pubblicamente che non ha alcuna intenzione di restare al PSG a queste condizioni: "Non ho problemi con Donnarumma, ma bisognerà trovare una soluzione. Io voglio giocare tutte le partite, la mia famiglia si trova bene a Parigi e se non sarà così dovremo risolvere la situazione in un modo o nell'altro". Insomma, il messaggio è chiarissimo ed è diretto alla società: "O me o lui".

Donnarumma lascia il PSG?

Di fronte al bivio, cosa deciderà di fare la società parigina? Sarà Donnarumma a lasciare il PSG oppure sarà Keylor Navas o dover partire? Di certo Gigio Donnarumma può contare sul fatto di essere un portiere nettamente più giovane rispetto ai 35 anni del suo concorrente. Inoltre, il PSG ha fatto uno sforzo non da poco per assicurarsi le prestazioni dell'estremo difensore italiano e risulta difficile pensare che possa lasciarlo andare così facilmente. D'altronde, Donnarumma percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro annui e può contare anche sulla piena fiducia di Leonardo.

Dove giocherà Donnarumma?

Tuttavia, l'ex Milan non si è guadagnato un ottima fama. Anzi, a dire il vero si è parlato di lui soprattutto per le "papere" di cui è stato protagonista e per i 3 in pagella che hanno notevolmente abbassato le aspettative su di lui. Ecco perché alla fine un addio non sarebbe proprio impossibile: ma dove giocherà Donnarumma l'anno prossimo in caso di addio al PSG? Una delle ipotesi passate al vaglio del club parigino è il prestito al Milan. Una suggestione destinata a restare tale dal momento che Maignan si sta dimostrando un ottimo giocatore e visto anche l'astio che la piazza rossonera nutre verso l'ex portiere.

Secondo il Corriere della Sera, "l'unica squadra in Italia che lo potrebbe accogliere è la Juventus. Ma il parere di Allegri, che la scorsa estate preferì concedere fiducia a Szczesny, sarà vincolante. Quesiti sparsi restano sullo sfondo: resterà Leonardo, il mentore di Gigio, il prossimo anno a Parigi? Chi allenerà il Psg? Zidane, come radiomercato segnala? E su quale portiere intenderà puntare? Per Donnarumma vien da chiedersi se Parigi val bene una messa. Forse no".