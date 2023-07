Doppio annuncio di mercato, ADL pronto a dare una scossa forte all'ambiente

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis non intende assolutamente abbassare l’asticella dopo lo scudetto vinto, così, come riporta La Repubblica oggi in edicola, il presidente riparte subito da due azzurri: Victor Osimhen e Piotr Zielinski, per i quali sta spingendo e lavorando per il rinnovo contrattuale.

Mercato Napoli, ADL pronto ad annunciare Osimhen e Zielinski

La loro conferma - si legge sul quotidiano - non solo farebbe felice Rudi Garcia ma darebbe una scossa forte all’ambiente mettendo anche fine allo stallo sul mercato. Il patron partenopeo è pronto a dare la notizia al ritiro di Castel di Sangro.