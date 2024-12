Dopo Lazio-Napoli tifosi esausti: "E' arrivato il momento di venderlo"

Così come Verona-Napoli ha determinato il calciomercato Napoliin estate, possibile che Lazio-Napoli lo faccia anche a gennaio. Perché l'eliminazione dalla Coppa Italia con mega turnover ha fatto discutere e ha messo a nudo anche una situazione evidenziata da Antonio Conte in conferenza nel pre-partita: non tutte le alternative in panchina sono all'altezza. Specialmente nel reparto arretrato dove - non ce ne vogliano - ma la differenza tra Alessandro Buongiorno e Amin Rrahmani con Juan Jesus e Rafa Marin è davvero notevole.

Così come non è stato all'altezza nel ruolo di terzino Alessio Zerbin e ha deluso parecchio Leonardo Spinazzola, il quale, dopo aver perso compleamente terreno nelle gerarchie con Mathias Olivera titolare fisso, non ha convinto nell'occasione avuta ieri.

Calciomercato Napoli, i tifosi chiedono la cessione dopo Lazio-Napoli

Ma non è solo in difesa il problema. La retroguardia dà sicuramente all'occhio ma ieri è stato anche un altro giocatore ad aver spazientito particolarmente i tifosi del Napoli. E parliamo nella fattispecie di un attaccante, ovvero Giacomo Raspadori.

Impalpabile in attacco e poco efficace in fase di ripiegamento, ha sulla coscienza ben due reti biancocelesti: la prima in occasione del gol di Noslin e la seconda quando sbaglia l'appoggio che avvia l'azione vincente laziale.

I tifosi del Napoli, molti pur apprezzandone la serietà e la professionalità, sono stati tutti dello stesso parere durante e dopo la partita. La sintesi via social è semplice e mette davvero tutti d'accordo: "Basta, va ceduto".

Del resto: "In nessuno ruolo ha mai fatto la differenza, anche per il suo bene bisogna venderlo". Conte alcuni giorni fa lo difese in conferenza dicendo che non avrebbe aperto a un suo addio, chissà che non abbia cambiato idea dopo la partita dell'Olimpico.

La sensazione è che se in alternativa potesse avere un altro nome in attacco a gennaio, forse un pensierino lo farebbe eccome...