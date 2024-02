Dopo Klopp e Xavi anche Conceicao annuncia l'addio: lascerà il Porto a fine stagione

Napoli - Dopo Jurgen Klopp con il Liverpool e Xavi con il Barcellona c'è un altro addio già annunciato in vista della prossima stasgione, si tratta di Sergio Conceicao che lascerà il Porto. La notizia sta facendo il giro del Portogallo: secondo le informazioni riportate dal Correio da Manha il tecnico lascerà il Porto al termine della stagione, quando andrà in scadenza del suo contratto. Via al valzer delle panchine europee che potrebbe coinvolgere anche i club di Serie A, da tempo il nome di Conceicao è stato accostato al Napoli.