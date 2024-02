Dopo Klopp anche Salah lascia il Liverpool: già scelto il sostituto

Notizie - Possibile svolta di calciomercato in Inghilterra dove il Liverpool può dare il via ad una rivoluzione totale. Perché al termine della stagione andrà via dopo tantissimi anni il manager Jurgen Klopp e con lui anche Salah.

Calciomercato: anche Salah lascia il Liverpool

Il futuro di Mohamed Salah, in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2025, sembra sempre più chiaro. Perché Mohamed Salah giocherà nella Saudi League dalla prossima stagione ha rivelato l'ex attaccante egiziano Mido, che in Italia ha vestito la maglia della Roma, ha sganciato una vera e propria bomba di mercato annunciando il trasferimento del connazionale dal Liverpool a un club dell'Arabia Saudita. Caccia al sostituto quindi per i Reds e secondo le ultime notizie è stato scelto già Bryan Mbeumo, esterno del Brentford legato al club da un contratto fino al 2026.