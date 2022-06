Sky - Napoli vigile su Djuric della Salernitana per l'attacco: le ultime

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis continua a muoversi in cerca delle pedine giuste per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Spalletti. In attacco è sempre più probabile la partenza di Petagna (piace alla Sampdoria), per questo si cerca un nuovo vice Osimhen.

Djuric Salernitana

Djuric Napoli le ultime

Uno dei nomi in orbita azzurra è quello di Milan Djuric, centravanti bosniaco 32enne della Salernitana. A riportarlo è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale: