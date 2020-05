Divorzio tra Napoli e Meret? Cronache di Napoli: Gattuso deciso a puntare su Ospina anche per il futuro

Calciomercato Napoli - C'è aria di divorzio tra Alex Meret e il Napoli? Ne parla Cronache di Napoli:

“Il portiere chiede garanzie sulle sue prospettive, Gattuso è deciso a puntare su Ospina anche per il futuro: la panchina sta stretta ad Alex, se le gerarchie interne non verranno cambiate chiederà la cessione. Con Meret in partenza crescono le quotazioni di Sepe, è in partenza anche Karnezis, il greco vuole giocarsi le sue ultime chance giocand: il Napoli non si opporrà a una cessione e cercherà un altro terzo portiere”