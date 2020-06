"Diventerà un top player", Totti 'benedice' Under al Napoli! Il suo agente è vicino a De Laurentiis, i dettagli

Mercato Napoli le ultimissime, secondo l'edizione odierna di Repubblica è in arrivo Cengiz Under dalla Roma. CalcioNapoli24 vi aveva svelato questa trattativa in esclusiva assoluta lo scorso maggio. Sarebbe un colpo di prospettiva e qualità per la SSC Napoli.

Il Napoli da mesi si guarda intorno per il sostituto. Ha seguito (e non molla ancora) Boga del Sassuolo che però gioca prevalentemente sulla corsia opposta. La valutazione è molto alta e il Napoli da qualche giorno ha accelerato per Cengiz Under, 23enne talento della Roma che ha l’imprinting di Francesco Totti. « Diventerà un top player » , ha detto la bandiera giallorossa, adesso impegnato nella sua nuova attività di procuratore. Il Napoli ha preso contatti: c’è stata una telefonata con Morgan De Sanctis, l’ex portiere azzurro, ora direttore sportivo della Roma. Si lavora alla valutazione dell’esterno che ha ancora margini di miglioramento importanti. Il Napoli vorrebbe investire circa 25 milioni di euro per assicurarsi Under. Il suo procuratore è Fali Ramadani, da tempo vicino al club di De Laurentiis. avendo curato il rinnovo di Nikola Maksimovic e dovrà decidere il futuro di Koulibaly che non sarebbe più nel mirino del Liverpool per l’intransigenza del Napoli, fermo sulla richiesta di 100 milioni di eurUnder ha le caratteristiche per essere il profilo giusto: giovane, forte e con grandi potenzialità. Il futuro può essere suo, il presente, invece, assomiglia ancora a Josè