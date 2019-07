Dimaro 2019 - Inglese assente a Carciato, è in viaggio verso il ritiro del Parma: la situazione

Seduta mattutina dell'undicesimo giorno di ritiro sotto gli ordini di Carlo Ancelotti. Tutti presenti a Carciato tranne uno: Roberto Inglese. Come vi abbiamo anticipato, l'attaccante questa mattina ha raggiunto il ritiro del Parma a Prato allo Stelvio, atteso l'incartamento burocratico dell'acquisto dalla società di Aurelio De Laurentiis per poi diventare un trasferimento ufficiale. Ad attenderlo ci saranno i due ex Napoli Luigi Sepe ed Alberto Grassi, i quali già sui social hanno dato vita a simpatici siparietti con l'attaccante di Lucera.