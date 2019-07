Inglese al Parma, domani è atteso nel ritiro dei ducali: si aspettano solo i documenti controfirmati. La punta ha voluto fortemente i gialloblu [ESCLUSIVA]

Il colpo Roberto Inglese al Parma ha colto tutti di sorpresa, ma il merito è stato soprattutto di Daniele Faggiano che non ha mai smesso di puntare sull'attaccante classe 1991. Dalla sua il ragazzo ha sempre dato priorità ai ducali pur sapendo che la valutazione del Napoli non era alla portata del club. Alla fine il capolavoro l'hanno fatto, come detto, Faggiano ma anche Giuntoli chiudendo l'affare con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni. Inglese era già atteso questa sera nel ritiro del Parma a Prato allo Stelvio, ma i documenti controfirmati dal Napoli non sono ancora arrivati. Inglese, ad ogni modo, è atteso da mister D'Aversa nella giornata di domani quando dovrebbe arrivare tutto l'incartamento burocratico dell'acquisto dalla società di Aurelio De Laurentiis. Ad attenderlo ci saranno i due ex Napoli Luigi Sepe ed Alberto Grassi, i quali già sui social hanno dato vita a simpatici siparietti con l'attaccante di Lucera.

