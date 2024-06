Il Mattino - Non solo Buongiorno-Hermoso, altri due difensori nel mirino: ritorno di fiamma per Dragusin!

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha raccontato le ultime sul mercato in entrata, soffermandosi sulla difesa:

"Per quanto riguarda il pacchetto arretrato continuano i sondaggi per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino e della Nazionale resta in cima alla lista dei desiderata del Napoli per rinforzare la linea difensiva che con Antonio Conte sarà composta da tre centrali di ruolo. Il 25enne mancino ha un contratto con il Toro fino al 2028 (a circa un milione a stagione escluso bonus): Cairo si sfrega le mani, lo considera incedibile e, sotto-sotto, spera che si inneschi un'asta sul giocatore. La valutazione del suo cartellino si aggira sui 40-45 milioni di euro e l'offerta di De Laurentiis è molto vicina (35 più bonus) per dare "scacco matto". Si vedrà. Intanto si segue sempre con grande attenzione anche Mario Hermoso, complice anche il regime di svincolato di lusso del difensore (che non ha rinnovato con l'Atletico). Inizialmente le elevate richieste di ingaggio - e sopratutto le commissioni dei suoi agenti - avevano raffreddato la pista. Oggi si ragiona su un triennale più abbordabile. Dragusin e Nathan Aké le alternative".