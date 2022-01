Diego Costa-Salernitana, CorSport: il sì è vicinissimo! Sondato anche Kaio Jorge

Diego Costa a Salerno potrebbe non essere più soltanto un sogno. L’attaccante ex Chelsea e Atletico Madrid avrebbe accolto la proposta del club granata, secondo il Corriere dello Sport.

"Ora il calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo si starebbe sottoponendo a dei test per valutare la sua immediata disponibilità sul piano atletico. La Salernitana ha bisogno, infatti, di calciatori pronti a scendere in campo già il prossimo 7 febbraio contro lo Spezia all’Arechi. «Quella relativa a Diego Costa è una cosa in movimento, forse succederà il miracolo ma per adesso non è successo», ha dichiarato in tv Walter Sabatini, dirigente granata.

Fonti qualificate ribadiscono che Diego Costa, che si è da poco svincolato dall’Atletico Mineiro, avrebbe dato il suo ok al trasferimento e ora si attenderebbe l’esito dei test. Sabatini avrebbe sondato anche Kaio Jorge, che non rientra più nei piani della Sampdoria e che la Juventus avrebbe promesso al Cagliari. Il club campano, però, ci spera"