Diawara-Roma, Gazzetta: per l'ufficialità ci sarà ancora da attendere, l'ha voluto Fonseca

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così l'arrivo di Amadou Diawara alla Roma: "Anche se la trattativa per Manolas (che si libera con una clausola di rescissione) è chiaramente separata da quella per il 22enne (il 17 luglio prossimo) centrocampista della Nuova Guinea, è facile immaginare che i due club si siano parlati per fare una sorta di operazione quadro, nonostante gli affari possano essere contabilizzati in due esercizi di bilancio diversi. Insomma, per l’ufficialità ci sarà ancora da attendere, ma Diawara sembra proprio avere scavalcato Veretout nel gradimento dei giallorossi, anche se tutti i colpi di scena possono essere ammessi. Diawara, tra l’altro, ha un modello nobile a cui ispirarsi, ovvero quello Yayà Touré che è stato un punto di riferimento per una generazione di calciatori africani. La valutazione che il Napoli fa del suo centrocampista è di circa 16 milioni (a cui aggiungere eventuali bonus), ma tutto deve essere definito nel dettaglio. La stima di Fonseca per il giocatore c’è tutta"