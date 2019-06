Diawara-Roma, distanza di 5mln con la valutazione del Napoli: De Laurentiis fissa il prezzo del guineano

Mancano pochi dettagli per chiudere la trattativa di mercato tra Roma e Napoli per il difensore greco Kostas Manolas, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Giuntoli nel suo weekend teoricamente vacanziero ha avuto modo di ribadire alla Roma quali siano le intenzioni. I 36mln della clausola sono ritenuti da De Laurentiis una enormità, la svolta è rappresentata da Diawara. Il Napoli è pronto ad acquistare Manolas, con la garanzia che poi una parte della spesa sostenuta venga reinvestita dalla Roma proprio nell’acquisto di Diawara, su cui c’è divergenza nella valutazione. Per De Laurentiis ci vogliono una ventina di milioni di euro; per gli uomini di Pallotta sarebbe equo arrivare non oltre i quindici milioni di euro”