Diawara, il Napoli rivede il prezzo per provarlo a cedere: si attendono offerte, smentite due proposte [ESCLUSIVA]

Per un mercato in entrata c'è anche quello in uscita che Cristiano Giuntoli sta cercando di sbloccare sia per ridurre l'organico, ma anche per cercare di introitare qualche milione da poter reinvestire subito in acquisti. Tra i nomi più chiacchierati degli ultimi mesi c'è quello di Amadou Diawara. Il calciatore guineiano quest'anno non ha trovato molto spazio ed il Napoli sta provando ad accontentare la volontà del ragazzo che ha chiesto di essere ceduto per avere maggiore continuità d'utilizzo. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, gli azzurri avrebbero parzialmente rivisto la valutazione di Amadou portandola intorno ai 18 milioni (a gennaio ne chiedevano tra i 25 ed i 30) ma al momento nessuna squadra si è ufficialmente fatta avanti con un'offerta. Arrivani smentite sulla soluzione Hertha Berlino mentre con la Fiorentina è un discorso nato e sepolto ormai da mesi. Sullo sfondo restano gli apprezzamenti del Milan, ma niente di più. Giuntoli attende novità dall'agente del calciatore che, qualora portasse un'offerta interessante, libererebbe Diawara.

RIPRODUZIONE RISERVATA