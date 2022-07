Diallo è il piano B, apertura del Psg. Le piste Acerbi e Senesi non entusiasmano

Dopo la partenza di Koulibaly il Napoli sta muovendo le prima mosse sul calciomercato. In alternativa all'intrigo Kim conteso al Rennes, il piano B porterebbe il nome di Diallo del Psg come riferito dal Mattino.

Il piano B ha un nome: Abdou Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain e che pure piace assai: il Psg potrebbe aprire al prestito, ma l’intoppo è l’ingaggio. Chiaro che serve qualche pista alternativa, perché la beffa è davvero dietro l’angolo (peraltro, proprio Spalletti aveva benedetto l’operazione) e il tempo scorre veloce.

Non è passata inosservata in ritiro la presenza di Stefano Antonelli, tra gli agenti di Senesi del Feyenoord che, però, non fa fare salti di gioia.

Così come Acerbi, dopo il sondaggio di qualche giorno fa. Ostigard, per esempio, non verrà qui a Dimaro Folgarida, ma sarà disponibile direttamente a Castel di Sangro.