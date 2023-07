Napoli-Diaby, la pista si complica: non solo Arabia, offerta anche da un top club di Premier

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi sull'obiettivo azzurro Moussa Diaby finito nel mirino del club partenopeo per l'eventuale successione di Hirving Lozano finito nel mirino di club sauditi.

Diaby Napoli calciomercato

Mercato Napoli, offerte in Premier e Arabia per Diaby

L'Al-Nassr è intenzionato a proporre un offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro al Bayer Levrkusen per l'attaccante Moussa Diaby, questa l'indiscrezione riportata da Santi Aouna sul suo profilo twitter, il Napoli calcio rimane alla finestra mentre secondo il noto giornalista Fabrizio Romano, l'Aston Villa ha in programma di rifare un'offerta per l'esterno francese nei prossimi giorni. L'Aston Villa ha ottenuto l'ok da parte del giocatore.