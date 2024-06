Di Lorenzo, spunta il discorso di Conte all'agente: "Intoccabile e capitano! Farò di tutto per convincerlo, mai alla Juve"

Calciomercato SSC Napoli - Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è ancora tutto da scrivere, sul tavolo c'è l'offerta della Juventus che il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha portato all'attenzione del Napoli.

Ma c'è soprattutto la voglia di Conte di trattenerlo e l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli rivela il discorso che il tecnico leccese ha fatto ieri a Giuffredi, nell'incontro del pomeriggio al Grand Hotel Parker's:

"Conte ha fatto quello che doveva fare. E ha detto quello che voleva dire a Mario Giuffredi, il potente agente di Di Lorenzo ovvero che il capitano è al centro del suo progetto e del suo spogliatoio, che conta molto su di lui e che è uno degli intoccabili. Non solo: ha ribadito che farà di tutto per convincerlo a restare e che non andrà da nessuno parte, tantomeno alla Juventus. Lì, proprio no, ha sottolineato. È stato un fiume in piena, il tecnico leccese: ha confermato che vuole che Di Lorenzo resti il capitano anche del suo Napoli e ha confidato che quando ha accettato la panchina azzurra ha detto al presidente che può anche non prendergli nessuno, basta che restano lui e Kvara. Però, qualche spiraglio c'è, ma meglio far passare qualche giorno. Intanto, è chiaro: c'è la Juventus che lo tenta. E nessuno fa nulla per nasconderlo. Conte ha lasciato intendere che ora certe responsabilità saranno solo le sue, che da adesso in poi il vero patriarca del gruppo, il capofamiglia sarà lui. Come quando c'era Spalletti. Vuole che sia "il capitano" del Napoli della ricostruzione. E lì vicino c'era anche il ds Giovanni Manna: poche settimana qui, ma ha già preso ogni cosa in mano".