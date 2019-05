Napoli su Di Lorenzo, le ultime da Sky: "Domani incontro per chiudere, gli azzurri vogliono anticipare la concorrenza"

Calciomercato Napoli. Di Lorenzo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra: nonostante le smentite del presidente Corsi ai nostri microfoni, la trattativa tra le parti è davvero giunta alla svolta finale. Il classe '93 ha già un accordo di massima con il club partenopeo, mentre sono da limare gli ultimi dettagli con l'Empoli.

Ecco quanto scritto dalla redazione di Sky Sport circa le ultime news della trattativa che potrebbe regalare il primo rinforzo per Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione:

Giovanni Di Lorenzo al Napoli, la trattativa è ormai in fase di chiusura. In seguito ai primi approcci delle scorse settimane, domani mattina la dirigenza azzurra incontrerà l'Empoli, retrocesso in Serie B, per concludere l'operazione relativa all'esterno destro della formazione di Andreazzoli, reduce da una stagione decisamente positiva con il club toscano.

L'intenzione del Napoli è quella di chiudere quanto prima la trattativa, principalmente per evitare che altri club si facciano avanti per provare ad acquistare il terzino classe 1993: il prezzo del giocatore è di 10 milioni, il club di De Laurentiis non intende tirarla per le lunghe. Domani è in programma l'incontro con l'Empoli, nei giorni seguenti quello con il giocatore.