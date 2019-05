CdM - Telefonata Giuntoli-Di Lorenzo, pronta un'offerta del Napoli da 9.5 mln per l'empolese

Continua il casting per rinforzare le fasce in casa Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Sulla fascia destra la priorità è Trippier ma la concorrenza di Atletico Madrid, Manchester United e Juventus è agguerrita, le alternative sono Castagne, che può giocare su entrambe le corsie, e Di Lorenzo. Con il belga c’è già l’accordo per un quinquennale a 1,5 milione a stagione, per Di Lorenzo negli ultimi giorni i contatti sono stati intensi. C’è anche la Roma ma Giuntoli ha provato a strappare il vantaggio con una telefonata all’esterno destro dell’Empoli, è pronta un’offerta di 9,5 milioni di euro".