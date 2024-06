Di Lorenzo-Napoli, uno scenario è da scartare! Nuovo incontro in programma: le ultime

Calciomercato Napoli. Continua a tenere banco il caso Di Lorenzo in casa Napoli: il terzino azzurro, mediante le parole del suo agente, ha palesato la volontà di cambiare aria e dire addio ai partenopei questa estate. Il club di De Laurentiis, sotto spinta del neo allenatore Conte, ha dichiarato il terzino "incedibile" e ad oggi il futuro resta un rebus.

Su Di Lorenzo c'è lo spettro della Juventus che però ad oggi è ben distante dalla richiesta di almeno 30 milioni del Napoli e c'è chi ipotizza persino il pugno duro degli azzurri (tribuna punitiva?) qualora il giocatore continuasse ad impuntarsi.

Di Lorenzo-Napoli gli aggiornamenti

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le probabilità di vedere Di Lorenzo in tribuna al Maradona non sono però elevatissime. Il Napoli non vuole scontrarsi con il suo capitano e troverà un punto d’incontro, che sia permanenza o cessione al prezzo stabilito dalla società.

In ogni caso, nessuna delle parti vorrà scontrarsi con l’altra, ma si vorrà chiudere questa storia nel migliore dei modi. Anche l’addio, ad oggi una possibilità concreta, sarà accordato e condiviso dal giocatore e dal Napoli, ma solo dopo un nuovo faccia a faccia che si terrà presumibilmente dopo l'Europeo.