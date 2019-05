Di Lorenzo al Napoli, CdM: "Le cifre del quinquennale con gli azzurri. Trippier non convince ADL per due motivi"

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive sull'affare Di Lorenzo e non solo: "Poco più di nove milioni di euro all’Empoli, un contratto quinquennale di 1,5 a stagione, per l’affare Di Lorenzo deve fare il suo corso la macchina formale e poi si potranno programmare le visite mediche. Il Napoli sta battendo la concorrenza di Roma, Atletico Madrid e Siviglia, Di Lorenzo ha sorpassato Castagne dell’Atalanta con cui il Napoli aveva trovato un’intesa di massima. Trippier non convince De Laurentiis per il rapporto tra l’età e i costi, soprattutto d’ingaggio, senza realizzare prima le cessioni è difficile che ci possa essere un assalto all’esterno del Tottenham, nel mirino dell’Atletico Madrid e dell’Everton"