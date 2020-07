Di Gennaro: "Osimhen grande talento, ma ho dubbi sul prezzo! Col nigeriano e Boga sarebbe un Napoli top"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista

“Osimhen è un giocatore di grande talento e valore, sul prezzo poi ho qualche dubbio. Speriamo che sia all’altezza della spesa che il Napoli effettuerà. Detto questo, metto la mano sul fuoco sull’acquisto solo quando vedrò il tweet di De Laurentiis. Il 20 agosto riparte il ritiro della nuova stagione per cui non c’è tanto tempo per chiudere le trattative. Al Napoli manca una prima punta e con Osimhen e Boga, la squadra azzurra non avrebbe più nulla da temere”.