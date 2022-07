Deulofeu-Napoli, Il Mattino annuncia: offerta al ribasso accettata dall'Udinese! Manca solo l'ultimo step

Deulofeu-Napoli, via libera. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino l’Udinese è pronta a cedere lo spagnolo cresciuto nella cantera del Barcellona al club azzurro per 16 milioni: la trattativa era stata avviata a fine campionato. Il jolly offensivo friulano si è fatto male in amichevole. ma non dovrebbe essere nulla di serio. Il cambio sarebbe stata una richiesta precauzionale per la dura botta subita. Dunque secondo il quotidiano Pozzo ha deciso di accettare l’offerta al ribasso del Napoli di 16 milioni. Il punto è che il club azzurro ancora tergiversa: l’intesa, al momento, è su tutta la linea, ma bisogna sempre cedere qualcuno per .