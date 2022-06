Deulofeu-Napoli, da Udine - Trattativa che si farà, ma può durare più del previsto!

Calciomercato Napoli - Gerard Deulofeu si avvicina alla maglia azzurra, con le ultime news che arrivano da Udinese.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Monica Tosolini, giornalista di Udinese Blog:

"Ci sono diversi giocatori dell’Udinese attenzionati dalle grandi squadre, non solo Deulofeu, ma anche Molina, Becao, Udogie. Soprattutto bisognerà capire cosa accadrà anche per le pedine ritenute fondamentali per la difesa rientrate dai prestiti, come Marin e Perez. E’ un momento delicato, bisogna definire le strategie, si potrebbero perdere diverse pedine quest’anno. La sensazione che si arriverà al primo settembre dove l’Udinese piazzerà il colpo, come accadde l’anno scorso con Beto. Deulofeu sembra chiaro che sia destinato al Napoli, ma è ipotizzabile che la trattativa possa durare più del previsto. Anche a noi risultata una distanza minima col Napoli, circa 2 mln di euro, l’Udinese andrà incontro alla volontà del ragazzo. Quest’anno lo spagnolo ha dato il massimo e ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. La società si era messa d’accordo col suo agente, in caso di grande offerta non si sarebbe messa di traverso".