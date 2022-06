Deulofeu-Napoli, CorSport: accordo sull'ingaggio, contatti Pozzo-De Laurentiis! Ecco cosa manca per chiudere

Gerard Deulofeu sa che non basta l'accordo raggiunto col Napoli per sentirsi già al Maradona, occorre l'incastro di qualche tassello come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Deulofeu Napoli, le ultime

Oltre all'intesa ancora da perfezionare con l'Udinese (ma appare quasi una formalità), assumono rilievo le posizioni di Politano e Ounas:

"C'è già l'intesa sull'ingaggio, con l'Udinese i contatti sono costanti, De Laurentiis e Pozzo sono colleghi d'affari e Deulofeu potrebbe essere il prossimo. Il Napoli è fermo all'ultima offerta, 18 milioni, l'Udinese ne chiede qualcuno in più, siamo già nella fase della diplomazia e del buon senso, non sarà troppo complicato stringersi la mano. Ma non basta. Il Napoli ha una priorità: cedere per poi acquistare"

