Deulofeu-Napoli, Repubblica: chiusura ad un passo! Ha già salutato i compagni, i dettagli

Calciomercato Napoli. Gerard Deulofeu è a un passo dal Napoli. L'attaccante spagnolo dell'Udinese è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, con i due club che stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli della trattativa.

Deulofeu Napoli

Deulofeu-Napoli, accordo ad un passo

Come riportato da Repubblica, lo spagnolo ha raggiunto l'accordo economico con il Napoli (4 anni a 2.5 milioni) che adesso deve trovare quello con l'Udinese. Il club friulano chiede 20 milioni, il Napoli è fermo a 15 (10+5 di bonus). In settimana è fissato un appuntamento tra club per cercare di chiudere la trattativa, con Deulofeu che ha già salutato i compagni di squadra.