Deulofeu ha scelto il Napoli: accordo totale su ingaggio! Affare ai dettagli con l'Udinese: le cifre

Calciomercato Napoli - Gerard Deulofeu ha scelto il Napoli. A rivelare questa indiscrezione di mercato sono i colleghi di Cm.com che danno ulteriori dettagli sulla trattativa tra il Napoli e l'Udinese per il trasferimento del calciatore.

Ecco cosa si legge sul Cm.com in merito al trasferimento di Deulofeu al Napoli:

"L’attaccante spagnolo ha già raggiunto una bozza di intesa con il club per un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus vari legati a risultati di squadra e individuali. Geri vuole giocare al Diego Armando Maradona, è assolutamente entusiasta di poter vivere una esperienza simile tanto da considerarla una priorità rispetto alle oltre offerte che stava valutando con il suo entourage. Giuntoli ora sta preparando un nuovo rilancio a 15/16 milioni che può essere la cifra giusta per convincere i Pozzo"