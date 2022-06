Demme via, Giuntoli trova il sostituto: l'identikit dell'obiettivo del ds azzurro | GRAFICO

Diego Demme, se ci saranno le condizioni per farlo, cambierà aria con il Napoli di conseguenza costretto a sostituirlo. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ed il sostituto?

Volendo si potrebbe anche valorizzare qualche risorsa interna (Gaetano) ma il Napoli ha bisogno di esperienza ed intensità perché Lobotka e Anguissa non potranno certamente giocarle tutte:

"Giuntoli come di consueto si sta muovendo per non farsi trovare impreparato e così, dopo aver messo inizialmente gli occhi su veri e propri incursori (Barak e Svanberg), adesso sta valutando l’ipotesi di fiondarsi su un calciatore “muscolare” che garantisca fisicità e che magari conosca già il campionato italiano"