Demme-Salernitana, non decolla l'affare: la richiesta di Giuntoli

Calciomercato Napoli- Non decolla la trattativa con la Salernitana per Diego Demme in vista di gennaio. Lo annuncia Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, frenata per Demme alla Salernitana

Il motivo? Le condizioni poste dai granata, che non convincono il Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato chiaro col calciatore: toccherà lui decidere il suo futuro, a patto però che trovi una squadra che lo prenda anche in prestito oneroso per almeno 1.5 milioni di euro a fine anno. Ma non è questa l’offerta avanzata finora dall’altra società campana al momento.