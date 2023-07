TMW - Demme può tornare in Germania: accordo con l'Herta Berlino, ma spunta un altro club

Notizie Napoli calcio. Il futuro azzurro di Diego Demme potrebbe essere arrivato ad un bivio: il centrocampista tedesco viene da una stagione di scarso utilizzo con Spalletti ed il suo contratto in scadenza nel 2024 potrebbe portare il calciatore a dire addio in anticipo.

Calciomercato Napoli, Demme verso la Germania

Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW, per Demme in questo momento ci sono due possibilità in Germania: l’Hertha in primis, che in linea di massima avrebbe anche un accordo con il centrocampista.

Per Demme il club di Berlino è la prima scelta, rimane da trovare però l’accordo con il Napoli. Mister Rudi Garcia però prima di dare il via libera alla cessione vorrebbe avere un’alternativa. La seconda opzione è l’Augsburg. Insomma il futuro di Demme è sempre più in Germania.